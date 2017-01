À Saint-Calais, le commerce reprend vie

Alors qu'elle semblait se mourir, la commune de Saint-Calais a connu ces derniers mois un étonnant regain de vitalité. Trois commerces ont (r)ouvert leurs portes en l'espace de six mois ! Ce n'était pas arrivé depuis des années. Et ce n'est peut-être pas totalement un hasard.

À 50 ans, elle a eu envie d'autre chose. Après plusieurs années dans la grande distribution, Mauricette Moussu a rouvert le 6 décembre la poissonnerie "Au petit chalut", rue des Halles. Elle était fermée depuis plus de 5 ans. Le pari semblait risquer dans une ville de 3 500 habitants... Et pourtant, les clients défilent. La boutique rayonne même sur tous les environs : "Bessé-sur-Braye, Mondoubleau... J'ai des gens qui viennent d'assez loin, je suis très contente de ça. Si on a de la bonne marchandise, que la poissonnière est très gentille... Y'a pas de souci ! Bon, il y aura peut-être des petits creux, mais ça va passer !" Pleine d'optimisme, Mauricette ouvre son échoppe trois jours et demis par semaine. Et sera bientôt le mercredi et le samedi sur le marché de Château-du-Loir pour compléter son activité.

Mauricette Moussu a redonné vie Au petit Chalut © Radio France - Ruddy Guilmin

Si Mauricette a pu se lancer, c'est aussi parce que la mairie, propriétaire des lieux, a entièrement rénové le local suite à un incendie. Et lui loue à un tarif très raisonnable de 300 € par mois... Bien loin des loyers exigés par les propriétaires de nombreux locaux pourtant vides regrette le maire de St Calais, Léonard Gaschet :

Si les privés faisaient des petites concessions sur les loyers, je pense qu'il y aurait davantage de magasins occupés. Des fois, il vaut mieux avoir un petit loyer qu'un magasin vide. Si on veut faire vivre une ville, il faut que tout le monde y mette du sien."

Le soutien de la population à ses commerces

Pourtant le potentiel commercial existe à Saint Calais. Car la population vieillissante préfère volontiers le centre ville au supermarché de la périphérie ou aux grandes agglos. Mais le commerce local a tendance à pâtir de la disparition des boutiques. En d'autres mots : le vide appelle le vide. Mais ce début de re-dynamisation change la donne d'après Angélique Dambreville, qui a ouvert en août son magasin de vêtement AngeLook, rue Saint-Pierre, à moins de 100 mètres de la poissonnerie : "Comme ça commençait à mourir, les gens ne pouvaient pas faire tout ce dont ils avaient besoin ici, donc ils allaient au Mans ou à Vendôme. Mais maintenant, ils me disent qu'ils vont venir chez moi car ils veulent faire vivre Saint-Calais. Ils soutiennent énormément les commerçants et c'est bien." Angélique a déjà ses fidèles, qui se réjouissent que la commune reprenne vie.

Nathalie Cuillerier a repris la maison de la presse face à l'église © Radio France - Ruddy Guilmin

Une volonté d'embellissement

La maison de la presse face à l'église a également rouvert en décembre, dans un bâtiment du 16e siècle entièrement rénové grâce à des aides d'Etat, avec un bon coup de pouce de la mairie : "Vu les difficultés aujourd'hui pour s'installer, pour les papiers, pour la moindre demande, ils étaient à notre écoute. C'est un soutien énorme !". Pas étonnant car l'initiative s'inscrit parfaitement dans la politique d'embellissement du centre-bourg enclenchée ces dernières années : rénovation du tour des halles, de la Grande-rue, de la rue Saint-Pierre, passage en zone 30, semi-piétonnisation... Une politique qui commence à porter ses fruits selon le maire : "Evidemment au début ça râlait un peu mais les gens se sont habitués et on voit maintenant des particuliers qui se lancent dans des travaux, des ravalement de façades... C'est porteur !" La ville aide d'ailleurs financièrement les commerces qui souhaitent rénover leur vitrine. En d'autres mots : le beau appelle le beau. Et c'est bon pour l'attractivité de la commune. Cela devrait continuer car l'église située en face est à son tour en cours de restauration. C'est en tout cas un début. Car à l'heure actuelle, les vitrines à l'abandon se comptent encore par dizaines à Saint-Calais.