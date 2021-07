Saint-Chamond : trois premiers magasins ouvrent ce mercredi à la Varizelle, des postes sont encore à pourvoir

Les premières enseignes de la zone commerciale La Varizelle ouvrent ce mercredi à Saint-Chamond. Il s'agit des magasins Action, Intersport et Maxi Zoo, une chaîne d'animalerie. La municipalité de Saint-Chamond travaille sur ce projet depuis plusieurs années pour redessiner et valoriser l'entrée de la ville.

Atout commercial et économique

En tant que deuxième ville du département de la Loire, "Saint-Chamond se devait d'offrir ces nouveaux services à ses habitants" selon le maire Hervé Reynaud. Au total, huit enseignes et deux restaurants seront opérationnels d'ici fin septembre. Ces nouveaux commerces, notamment Gifi, Biocoop et Générale d'Optique, "sont complémentaires avec ce qu'on peut déjà trouver à Saint-Chamond" selon l'élu.

Ce type de magasins manquaient vraiment ! Maintenant, on ne sera plus obligé d'aller à Givors ou à Lyon !

Le maire met un point d'honneur pour "trouver un équilibre commercial". Cette nouvelle zone commerciale semble très attendue par les habitants de la commune et des alentours. "Ce type de magasins manquaient vraiment ! Maintenant, on ne sera plus obligé d'aller à Givors ou à Lyon !" se réjouit Amandine.

Des postes à pourvoir

Pour faire tourner l'ensemble des enseignes présentes dans la zone commerciale La Varizelle, au total une centaine d'emplois seront créés. Certains magasins, comme Générale d'Optique et Intersport, recherchent encore leurs futurs employés. "Aujourd'hui on recherche surtout des postes en CDI temps plein, notamment sur les rayons textiles et chaussures et pour les caisses" précise la directrice d'Intersport à Saint-Chamond.

Le magasin Intersport de Saint-Chamond ouvre ce mercredi et recherche encore du personnel. © Radio France - Lauriane Havard