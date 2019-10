Saint-Cyr-sur-Loire : La mobilisation contre le parking payant de la clinique de l'Alliance se poursuit

Une délégation du collectif qui est opposé au parking payant de la clinique de l'Alliance à Saint-Cyr-sur Loire s'est cassée le nez ce vendredi après-midi pensant être reçue par la direction de l'établissement privé mais les responsables n'étaient plus sur place.

Ils sont venus, ils avaient prévenu mais ils n'ont pas été reçus car il n'y avait plus personne de la direction sur place, une délégation composée d'une dizaine de membres du collectif qui s'oppose au parking devenu payant à la mi-septembre à la clinique de l'Alliance à Saint-Cyr-sur-Loire espéraient bien rencontrer la direction de l'établissement privé en fin d'après-midi ce vendredi 25 octobre, le but selon le collectif était de montrer la mobilisation des habitants des communes du secteur au travers d'une pétition qui a recueilli à ce jour environ 900 signatures. Face au mutisme de la direction de la clinique de l'Alliance, le collectif a décidé de poursuivre son combat et annonce des actions à venir.