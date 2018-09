Saint-Cyr-sur-Loire, France

Le site SKF de Saint-Cyr-sur-Loire a inauguré ce vendredi matin une nouvelle plate-forme logistique. Ce nouveau bâtiment de stockage, qui a coûté plus de 10 millions d'euros, doit permettre de faire face au succès de son centre européen de kits de rechange automobile. Ce bâtiment va permettre de stocker à proximité des lignes de production, l’ensemble des composants SKF réceptionnés en amont du processus de production, afin de rationaliser les circuits logistiques internes et de gagner en performance et en efficacité.

Le site va stocker 29.000 palettes, et assurer le flux entrant et sortant de 3.800 palettes (composants et produits finis), soit 60 camions par jour. Le batiment, divisé en deux zones, dispose d'une zone de stockage de 6.000 m2, d'une zone de réception et d'expédition de 3.500 m2. La plateforme comporte aussi 13 quais de déchargement/chargement. Le site sera ouvert 7j/7 et 24h/24 pour répondre aux besoins ses usines et des clients.

Le site SKF de Saint-Cyr-sur-Loire, réparti sur 30 hectares, est le plus grand de France. Il compte 1.300 salariés. Il produit plus de 60 millions de roulements par an. C'est l'un des premiers fournisseurs mondiaux de roulements, joints, composants, systèmes de lubrification.....En 2017, SKF France a réalisé un chiffre d'affaires de plus d'1 milliard d'euros.