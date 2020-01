Saint-Cyr-sur-Loire : SKF inaugure un centre de réparation pour des pièces de plusieurs tonnes

Saint-Cyr-sur-Loire, France

SKF, un des principaux employeurs privés d'Indre-et-Loire avec 1.250 salariés, a inauguré mercredi matin à Saint-Cyr-sur-Loire un équipement unique au monde. Il s'agit d'un centre de service de réparation et de production de pièces de rechange pour couronnes d'orientation. Une couronne d’orientation est un roulement que l’on retrouve, notamment, dans les excavatrices, les grues et les engins de levage où elle se révèle indispensable à la structure afin que celle-ci puisse supporter des charges élevées et permettre la rotation de l’équipement. D’un format assez imposant, les couronnes d’orientation pour ces applications peuvent aller de 3 à 6 mètres de diamètre.

SKF a investi 11 millions d'euros dans ce nouvel atelier où travaillent 200 personnes. Les salariés y répareront des pièces de plusieurs mètres de diamètre, et pesant jusqu'à 40 tonnes. Outre l’utilisation d’appareils de mesure 3D et de machines digitalisées et autonomes, la grande force du Centre est la possibilité de suivre le comportement des couronnes à distance et en temps réel grâce à des capteurs installés dans les roulements. Cela permet d’identifier une défaillance avant qu’elle ne survienne et de privilégier la réparation plutôt qu’un remplacement par du neuf, réduisant ainsi les délais d’approvisionnement jusqu’à 50% et la consommation d’énergie jusqu’à 90%.

SKF produit par ailleurs 60 millions de roulements à bille, chaque année.