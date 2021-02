Saint-Denis-lès-Sens : le centre commercial Leclerc autorisé à rouvrir dès ce samedi

C'est un soulagement pour les commerçants de la galerie commerciale Leclerc de Saint-Denis-Lès-Sens (Yonne). Après une semaine de réunion et d'études des plans du bâtiment, le centre commercial va pouvoir rouvrir dès demain, samedi 6 février 2021.

Au coeur du problème, une question de taille

Depuis ce lundi, les commerces non essentiels sont fermés dans le grand centre commercial au nord de Sens. Une fermeture décidée par la préfecture de l'Yonne qui suivait les nouvelles restrictions sanitaires du gouvernement. C'est bien la taille qui était en question puisque selon ces nouvelles règles les centres commerciaux de plus de 20 000 mètres carrés devaient fermer les commerces non alimentaires.

"La surface du centre commercial est de 19.712 m2", Henri Prevost, préfet de l'Yonne sur France Bleu Auxerre

Si initialement la taille du centre commercial de Saint-Denis-Lès-Sens avait été évaluée à plus de 20 000 mètres carrés, il s'avère en réalité qu'elle est légèrement en dessous. "Le sous-préfet de Sens s'est rendu sur place avec les plans, et avec le propriétaire de la galerie, il a pu confirmer que la surface du centre commercial est de 19.712 m2", précise le préfet de l'Yonne, Henri Prévost, sur France Bleu Auxerre. C'est ce qu'on permis de voir de multiples réunions tout au long de la semaine entre les services de l'Etat, les dirigeants de la galerie et l'architecte du bâtiment. Une dernière réunion ce vendredi matin, sur place, en présence du sous-préfet de Sens a permis de prendre une décision.

Une nouvelle jauge dans le centre commercial

Ce vendredi soir, la préfecture de l'Yonne est revenue sur sa décision. Dès demain, l'ensemble des commerces de la galerie seront de nouveau ouvert, avec les nouvelles consignes sanitaires en vigueur, c'est à dire une jauge renforcée à 10 mètres carrés par clients.