Saint-Doulchard : l'usine Michelin fermée, mais pas complètement

L'usine Berrichonne, tout comme celle de Montceau-les-Mines, ne fermera pas totalement car une partie de son activité est liée à l'armée. A St-Doulchard, Michelin fabrique des pneus d'avion. Le manufacturier va continuer de produire des pneus neufs destinés aux avions militaires. La production se concentrera sur quelques références où il pourrait y avoir des difficultés de stocks. Michelin ne veut pas non plus briser la chaîne d'approvisionnement qui est assez complexe sur ce type de produits. Quelques dizaines de personnes vont donc continuer de travailler sur les 684 employés de l'usine : " Si je fais exception du personnel d'encadrement et administratif, qui reste mobilisés pour mettre en place l'intégralité des mesures gouvernementales liées à l'arrêt de l'usine, cette production devrait représenter environ soixante-dix personnes, précise Jacques Glémot, directeur de l'usine Michelin de St-Doulchard. On navigue un peu à vue, au jour le jour. Ce qui était prévu vendredi, ne l'est plus aujourd'hui. On verra si demain ou après-demain, des éléments nouveaux interviennent. On s'organisera. On reste pragmatique."

Jacques Glémot, directeur de l'usine Michelin de St-Doulchard. © Radio France - Michel Benoit

La production de pneus neufs pour l'aviation civile est suspendue tout comme l'activité de rechapage qui s'est effondrée ces derniers jours. Une raison à cela : beaucoup d'avions restent aujourd'hui au sol. Quant aux salariés, ils bénéficieront des mesures annoncées par l'état pour ne pas perdre trop de salaire : dispositif de chômage partiel et dispositif lié à la garde d'enfant.