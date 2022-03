Saint-Doulchard : l'usine Michelin installe ses premiers robots de production

Michelin ne communique pas le montant de son investissement. Un projet qui a bénéficié du plan France Relance de l'état, et qui marque une petite révolution pour cette usine. Pour la première fois, l'usine s'équipe de robots. Ils sont dans l'atelier après-cuisson : " Ce robot va azimuter les enveloppes " explique Mélissa Hareng, chef de projet. " Cela va déterminer le point léger. C'était une opération qui était réalisée manuellement par un opérateur. Un deuxième robot va poser le point rouge. Il permet de repérer le point léger. C'est une indication pour celui qui va monter l'enveloppe. C'était fait à la main avec un stylo, et un petit coup de peinture. Maintenant, c'est donc automatisé. "

L'inauguration officielle de l'atelier baptisé Jacqueline Auriol, une grande aviatrice française © Radio France - Michel Benoit

Les pneus sont désormais acheminés automatiquement par des rails suspendus. Il y a moins de manipulation manuelle. On gagne en ergonomie et en productivité. Une automatisation assez compliquée à mener du fait du nombre de références de pneus : " On réalise 70 pneus différents " détaille Jacques Glémot, directeur de l'usine. " Les plus petits pèsent quatre à cinq kilos et les plus gros, 120 kilos. On supprime donc des manipulations. c'est plus confortable pour les opérateurs et on diminue le risque de se blesser. Un pneu de 120 kilos quand on le roule, il y a toujours un risque qu'il tombe. On concilie ergonomie et gains de productivité. "

100.000 pneus d'avion sortent chaque année de l'usine Michelin de St-Doulchard © Radio France - Michel Benoit

Un gain de treize postes de travail, mais les opérateurs ont été reclassés. L'opération de vérification qui s'étalait sur 10 jours, est réduite à deux. On peut donc livrer les clients plus rapidement. Un vrai argument commercial. Un transtockeur automatisé facilite aussi le stockage des pneus en fin de processus de fabrication. Un gain d'espace également, affecté à d'autres projets à venir.