Les sessions de recrutement reprennent à l'usine Michelin de Saint-Doulchard

Michelin reprend ses recrutements à St-Doulchard, près de Bourges. C'est l'une des trois usines du groupe spécialisées dans la fabrication de pneus d'avion. Les vols reprennent plus vite que prévu et Michelin enregistre une hausse importante des commandes.

L'usine de St-Doulchard a donc besoin de bras. Michelin va embaucher 40 opérateurs en deux vagues de vingt personnes : l'une d'ici la fin de l'année, la seconde au cours du premier trimestre 2022. Michelin bénéficie d'un marché du transport aérien qui se redresse selon les prévisions les plus hautes : " On est aujourd'hui environ à 70 % de 2019 en ce qui concerne les vols commerciaux " détaille Jacques Glémot, directeur de l'usine Michelin de St-Doulchard . " Les avions qui volent aujourd'hui sont plutôt ceux de nouvelle génération car ils consomment moins de carburant et cela nous est favorable car ils sont équipés de pneus radiaux que nous fabriquons ici. Nous bénéficions donc pleinement du redémarrage du transport aérien. Et on pense que cela va s'accélérer avec la reprise très prochaine des vols entre l'Europe et les Etats-Unis. On fera plus de pneus en 2022 qu'en 2019. Le marché réclame plus de pneus plus petits mais c'est un indicateur très favorable, lié notamment à l'activité de la défense."

Jacques Glémot, directeur de l'usine Michelin de St-Doulchard, devant les machines de l'école du pneu avion, récemment créée. © Radio France - Michel Benoit

Pas de pré-requis pour être embauché. Michelin va recruter par méthode de simulation. Un maître mot pour travailler dans l'usine de St-Doulchard : la rigueur : " Nous cherchons des hommes ou des femmes rigoureux, avec la dextérité voulue pour poser des produits collants, les uns sur les autres avec les bons niveaux de qualité " détaille Jacques Glémot. " On se chargera nous-mêmes de former ces nouvelles recrues puisque nous avons une école du pneu avion que nous avons inaugurée dix jours avant la crise de mars 2020 et qui va nous servir aujourd'hui." Cette école permet de former les salariés sans entraver la productivité des chaînes de fabrication de l'usine. Michelin emploie 592 personnes actuellement et prévoit 630 salariés à St-Doulchard à la fin du premier trimestre 2022 (puisqu'il y aura quelques départs en retraite d'ici là).

Une salle informatique est à la disposition des salariés, dans l'école du pneu avion ouverte à Michelin St-Doulchard. © Radio France - Michel Benoit

La production 2022 devrait dépasser celle d'avant crise. Le marché du pneu militaire continue de bien se porter et le pneu civil redécolle avec la reprise des vols mais pas seulement : " En période de crise, chacun baisse ses stocks pour faire face à ses besoins de trésorerie. Une fois que l'activité redémarre, la première préoccupation, c'est de ne pas se trouver à cours de produits. Chacun refait donc ses stocks et cela amplifie la reprise." L'usine Michelin de St-Doulchard, produira environ 130.000 pneus l'an prochain. Pour postuler, il faut vous rendre sur le site recrutement.michelin.fr. Vous serez peut-être convoqué pour une journée de sélection le 25 novembre et repartirez alors peut-être ce jour-là avec un CDI. Ne tardez pas à vous inscrire si vous êtes intéressé.