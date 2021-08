Saint-Émilion : un mois après le passage du Tour de France, bilan mitigé pour les commerçants

"On a été les seuls à ne pas profiter du Tour", souffle un commerçant de Saint-Émilion. D'une boutique à une autre, le constat est toujours le même : les commerçants et notamment les vignerons, très nombreux dans la cité, n'ont rien vendu le 17 juillet, date de passage du contre-la-montre entre Libourne et Saint-Émilion. "Les touristes étaient tous au bord de la route, ici on vu personne", développe Frida, vendeuse dans l'une des boutiques du Château Valandraud. Certains commerçants n'ont même pas ouvert leur boutique, sachant par avance qu'ils n'auraient pas de clients.

Frida est vendeuse dans l'une des boutiques du Château Valandraud. © Radio France - Mathilde Loeuille

Des bénéfices seulement pour les restaurateurs

Les restaurateurs sont les seuls à tirer un bilan positif du passage du Tour. Un serveur rigole en repensant à ces touristes attablés dès 10 h du matin "pour manger une grosse entrecôte". À Montagne, près de Saint-Émilion, le gérant du restaurant La réserve du presbytère a vu sa clientèle doubler. "On avait aussi préparé des sandwichs et des crêpes. On a eu de l'activité toute la journée et ils sont venus se désaltérer entre deux coureurs." Il faut dire que son établissement est juste au bord de la route empruntée par le contre-la-montre. Mais l'afflux de clientèle a été de courte durée :

"90% des gens sont repartis juste après la course"

Des touristes l'année prochaine ?

Pour voir le verre à moitié plein, les commerçants s'accordent quand même à dire que c'est une belle publicité. "Grâce aux images à la télévision, _les gens ont vu que la cité est ouverte, accueillante_, et en cela la communication est très bien passée" explique, enthousiaste, le vigneron Jean-Philippe Saby. Pour l'instant, l'effet "Tour de France" n'est pas franchement visible. Les rues sont bien remplies de touristes, mais quand on leur demande s'ils ont été attirés par les images à la télévision, ils répondent tous par la négative. "On était même pas au courant que le Tour est passé ici !" s'étonne un couple.

Selon le gérant de la cave "Ô Vins/20", Jonathan Delbancut : "On verra l'année prochaine si les gens viennent grâce au Tour. Pour qu'on ait plus de monde cette année, il faudrait déjà nous laisser travailler normalement. Depuis le début du pass sanitaire, on a beaucoup moins de monde."

Finalement, les plus optimistes sont les habitants. Pâquerette était avec son mari au bord de la route le jour de la course, "je me suis éclatée ! C'était formidable. J'aimerais bien qu'ils reviennent l'année prochaine." Certains commerçants préféreraient que la ville accueille une étape la prochaine fois, plutôt qu'un contre-la-montre. Cela bloquerait la circulation moins longtemps, "et si le trajet passe dans les rues de la cité, peut-être que les touristes viendront davantage dans les boutiques".