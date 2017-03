Saint-Epain : les habitants vivent sans téléphone portable !

Saint-Epain, un village à côté de Sainte-Maure-de-Touraine est dans ce que l'on appelle une zone blanche. Ici, les téléphones portables fonctionnent très peu, voir pas du tout.

En France, 237 communes ne captent aucun réseau mobile, elles sont en "zones blanches", c'est-à-dire non couvertes par les opérateurs.

Ces zones sont scrutées en ce moment, les opérateurs (Bouygues Télécom, Orange, Sfr, Free...) sillonnent la France. Le but est de dresser une carte détaillée pour identifier les zones blanches et la qualité du réseau.

Dès le 22 mars, une carte de Nouvelle Aquitaine sera diffusé suivi de toutes les régions de France en septembre 2017.

Cette carte est à l'initiative de l'Arcep (autorité de régulation des communications), dans le but de mettre la pression afin de résorber ces zones blanches.

A Saint-Epain, les habitants vivent un enfer, ils n'en peuvent et se sentent coupés du monde.

Il n'y a pas de réseau du tout, que se soit Bouygues, Orange, Free, avec Sfr ça marche parfois. Mais qu'est-ce que l'on peut faire, on n'a pas le choix. Stéphanie, une habitante.

Pourtant, dans le village certains ont quelques astuces, une vieille légende raconte qu'on peut avoir du réseau sur le pont de la rue principale de Saint-Epain.

Mais pour être sûr d'avoir du réseau, les habitants n'ont parfois pas d'autres solutions que de se déplacer.

Moi, je prends ma voiture et je sors du village pour aller en hauteur au niveau du château d'eau. Je passe mon appel, et ensuite je reprends ma voiture pour rentrer chez moi ou au travail. Mélanie, une habitante.

Les habitants qui souffrent le plus de cette situation, c'est évidemment les jeunes, ils sont toujours connectés sur les réseaux sociaux avec leur smartphone.

Chez moi, il y a des endroits où je capte et d 'autres non, par exemple, pour envoyer un message je dois le faire depuis une place précise sur mon canapé. Et j'ai de la chance, j'ai des amis qui ont aucun réseau chez eux. Aurélie a 20 ans, étudiante.