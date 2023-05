Saint-Étienne : 1.500 salariés de Casino réunis au stade Geoffroy-Guichard pour fêter les 125 ans du groupe

L'évènement n'était pas ouvert à la presse. Mais en fin d'après-midi, ce mardi, sur le parvis du stade Geoffroy-Guichard et sur le parking de l'Etivallière, les salariés de Casino, qui venaient de participer à cette fresque humaine géante, étaient reconnaissables à leur tee-shirt blanc. "Franchement on a vraiment dissocié l'évènement de l'actualité, assure Abdel. Ce salarié du siège, situé à Chateaucreux, sait bien que le contexte économique du groupe est particulier mais "ça ne transparait pas. Après, l'actualité elle est ce qu'elle est. On sait que ça va bouger, qu'il va y avoir des annonces et que ça va bouger".

Une perspective qui inquiète. Alors la plupart des salariés préfèrent fuir les micros et refusent de parler à la presse. Henri, à la retraite après 23 ans passés chez Casino, se sent beaucoup plus libre mais il comprend : "Les gens, j'ai l'impression qu'ils ne veulent pas en parler. Et puis ça se comprend. Parce que quand vous êtes dans une entreprise qui va moins bien, on est un petit peu gêné, et puis on se fait du souci, certainement".

Du souci parce que la situation économique du groupe est incertaine reconnait Pierre, mais il veut se montrer positif malgré tout "le contexte est bien particulier, oui, mais bon, 125 ans, Casino existe toujours, et je pense existera peut-être toujours. Je pense que certains, ça les tracasse, mais d'autres sont encore bien assez confiants".

En 1986 Casino avait réuni 3.500 collaborateur pour former son logo sur la pelouse du stade Geoffroy-Guichard. Pour les 125 ans du groupe, ce mardi, ils étaient moins de 1.500.