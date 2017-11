Saint-Étienne : 150 000 vêtements du groupe Zannier à petits prix

Une grande braderie est organisée par le groupe Zannier jusqu'à dimanche au Parc des expositions de Saint-Étienne. 150 000 pièces sont à vendre, des invendus des saisons précédentes de -50 à -70%. Le groupe Zannier, historiquement basé à Saint-Chamond, c'est pas moins de 15 marques désormais.

C'est l'occasion de faire des affaires si vous avez des enfants. Une grande braderie est organisée par le groupe Zannier jusqu'à dimanche au Parc des expositions de Saint-Étienne. Des vêtements des marques Z, bien sûr, mais aussi Catimini, Lili Gaufrette, Jean-Paul Gauthier junior, Tartine et Chocolat, Paul Smith, Trois pommes, Levis.... Des invendus des saisons précédentes à prix cassés.

Le groupe Zannier, ou comme on dit depuis l'an dernier "Kidiliz Group", rassemble désormais pas moins de 15 marques, principalement des vêtements pour enfants, de 0 à 14 ans. Le petit atelier de bonneterie a bien grandi depuis sa création par Roger et sa soeur Josette Zannier à Saint-Chamond en 1962. Et la marque Z qui a fait leur notoriété dans les années 80 n'occupe plus qu'une petite partie du catalogue.

Pas moins de 40 millions de pièces sont produites tous les ans. Le groupe compte 3 500 collaborateurs dans le monde, 11 000 points de vente repartis dans 9 pays. Le chiffre d'affaire annuel est de 430 millions d'euros. Son siège administratif est toujours basé à Saint-Chamond.