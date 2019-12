Saint-Étienne: 250 gilets jaunes défilent dans le centre pour l'acte 56

Saint-Étienne, France

Ils étaient environ 250 à manifester ce samedi pour l'acte 56 de la mobilisation des gilets jaunes. Le cortège s'est dirigé vers le centre-ville et a empêché la circulation des tramway pendant un peu moins de deux heures. Bloqués par la police avant la place de l'Hôtel de Ville, les gilets jaunes se sont peu à peu dispersés.

"Nous n'avons pas d'armes, vous n'avez pas d'âmes." Une banderole destinées aux forces de l'ordre. © Radio France - Margaux Caroff

Une poignée d'entre eux se sont tout de même immiscés dans le marché de Noël en criant quelques slogans. Une manifestation spontanée qui a agacé quelques commerçants, comme Emilie dans son chalet savoyard : "Il y a plein d'endroit à bloquer hormis les marchés de Noël. Nous on est des petits commerçants, on aimerait travailler tranquille ce samedi de la Saint-Barbe qui est un gros jour pour nous" regrette-t-elle.

Au marché de Noël, les gilets jaunes se sont mêlés à la foule. © Radio France - Margaux Caroff

Jean-Claude lui vend des saucisson à côté, et ça ne le dérange pas de voir des manifestants : "Quand il n'y a pas de casseur, ça ne me gêne pas. C'est normal qu'ils se défendent." Avec sa petite retraite de moins de 800 euros par mois, il comprend les revendications pour plus de pouvoir d'achat et il se dit solidaire du mouvement.

La manifestation s'est terminée aux alentours de 16h.