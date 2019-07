Saint-Étienne : des places de crèche réservées aux parents qui cherchent un emploi

Saint-Étienne, France

La crèche stéphanoise "Tom Pouce" a désormais le label "AVIP". Jeudi 18 juillet Saint-Étienne a signé la première charte départementale de crèches a vocation d'insertion professionnelle avec la crèche "Tom Pouce". Cet établissement s'engage à réserver 20% des places à des parents qui cherchent un emploi. Ce dispositif est possible grâce à la collaboration de l'Etat, la ville, pôle emploi et la Cnaf.

Un coup de pouce pour retrouver un emploi !

Les parents qui cherchent du travail son souvent coincés par la garde d'enfants, ils ne trouvent pas de crèche. Cette opération est donc une belle opportunité pour eux. Fabienne Exbrayat est la directrice de "Tom Pouce" et pour elle, le dispositif est une chance pour ces parents au chômage: "en crèche, les parents qui travaillent ont la priorité donc les mamans qui recherchaient un emploi n'avaient pas de place. Désormais les cinq places réservées leurs permettent de pouvoir faire garder les enfants et ainsi se consacrer entièrement à leur recherche de travail". À "Tom Pouce" c'est en place depuis 2017 et les résultats sont satisfaisants "toutes celles qui sont passées dans le dispositifs ont trouvé du travail ou au moins une formation, donc c'est très positif."

Une autre crèche stéphanoise "les Ptits loups" offre cette possibilité sans pour autant bénéficier du label "AVIP" qui nécessite le respect de certaines règles comme le pourcentage de places réservées à ces parents chômeurs par exemple. En septembre 2019 un établissement à Roanne et quatre autres dans la plus grande ville de la Loire devraient offrir des places aux parents qui cherchent un emploi. Il s'agit des crèches "Ribambelle" à La Métare, "Calindoudou" à la Cotonne, "La Source" à la Richelandière et "Comédie" à Tarentaize-Beaubrun.