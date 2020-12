À Saint-Étienne, des tissus et autres emballages de récupération parfaits pour emballer les cadeaux

Un magasin issu de l'économie sociale et solidaire stéphanoise cartonne en ce moment : Pièces Montées qui propose toutes sortes de tissus et autres matériaux qui font la joie des adeptes de la récupération et de l'emballage des cadeaux zéro déchet !