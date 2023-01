Saint-Etienne : avant les vœux aux agents municipaux, les syndicats menacent de durcir le ton

La CGT va distribuer des tracts à l'entrée de la salle ce mardi matin tandis que 3 autres syndicats (FO - CFTC - UNSA) ont publié un communiqué ce lundi soir dans lequel ils dénoncent avec virulence la gestion humaine des agents de la ville et de la métropole. Le contexte est tendu : entre d'un côté l'affaire Perdriau qui fragilise selon eux l'administration stéphanoise et de l'autre des restrictions budgétaires qui font craindre des coupes dans les effectifs et une surcharge de travail.

ⓘ Publicité

Pour les syndicats c'est le dernier avertissement avant de durcir le ton. Pourtant, à l'image de Christine Vallas de la CFTC, pas question de contester la nécessité de faire des économies. C'est la méthode qui n'est pas bonne : "Nous savons très bien que la facture d'électricité de la ville de Saint-Etienne est passée de 6,5 millions d'euros à 27 millions pour 2023. Il y a peut-être des établissements à fermer, des choses à revoir. Mais il ne faut pas que ce soit le personnel qui en fasse les frais".

Parce que pour Yannick Ambert, faire des employés une variable d'ajustement c'est les exposer à des conditions de travail toujours plus exigeantes. "Je ne vois pas la demande de service public diminuer. Forcément on va demander à moins d'agents d'en faire autant, voire plus" explique le délégué de l'UNSA. "Avec les risques que cela inclue. Avec l'usure. La perte de sens, de repères. Moins il y a d'agents, moins on pourra répondre à la demande des Stéphanois".

"On va se radicaliser nous aussi"

Aujourd'hui Olivier Karagueuzian de Force Ouvrière dénonce une perte de motivation générale, "d'une part parce que les salaires sont minables et puis parce que les conditions de travail sont déplorables. Je ne sais pas comment tout ça va se matérialiser mais il est évident qu'il va se passer quelque chose". "Si rien ne bouge on va se radicaliser nous aussi comme le font d'autres organisations syndicales et on enchainera les préavis de grève" conclue Christine Vallas.

Les syndicats ont donc beaucoup de choses à dire au représentant de la municipalité qui viendra leur souhaiter bonne année ce matin. Surtout si c'est Gael Perdriau en personne mais ça, personne n'en est convaincu.