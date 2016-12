Saint-Étienne : bilan positif pour les animations de Noël, plus mitigé sur le marché

Le marché de Noël de Saint-Étienne ferme ses portes samedi soir et avec lui les animations hivernales du centre-ville : le petit train, la grande roue et la patinoire. Si le bilan des animations est très positif selon la mairie, il est plus mitigé pour les chalets des commerçants.

Pour la mairie de Saint-Étienne, les animations mises en place cet hiver à l'occasion des vacances de Noël ont bien fonctionné : 28 000 places vendues pour la grande roue, c'est stable par rapport à l'an dernier. La patinoire a vu sa fréquentation augmenter de 5% avec plus de 9 000 entrées. 300 lettres ont été déposées dans la boîte aux lettres du Père Noël. Et puis, le petit train, nouveauté de ces vacances de Noël 2016, a trouvé son public avec plus de 9 800 places vendues et 3 000 places offertes aux enfants des centres sociaux.

Lionel Boucher est adjoint au maire à la ville de Saint-Étienne en charge des animations

En revanche, le bilan est plus mitigé pour la soixantaine de commerçants installés dans les chalets répartis place Dorian, place de l'Hôtel de ville et place Jean Jaurès. Heureusement la météo a été clémente, mais dans l'ensemble, hormis les stands de gastronomie, les chiffres d'affaire sont au mieux stables, au pire en baisse.