Saint-Étienne, France

C'est un frigo ouvert à tous que remplit Yassine au petit matin. L'initiative de ce gérant de fast food stéphanois est simpe : ce qu'il n'a pas vendu, il le donne, pour ne pas le jeter. Comme son nom l'indique, le fast food "Night food" vend de nuit des sandwichs et pizzas proposés à la livraison. Une manière de lutter, à son échelle, contre le gaspillage alimentaire.

Depuis qu'il a lancé son affaire, Yassine essaye de ne pas jeter de nourriture. "Au début, on donnait autour de nous, à la famille et aux amis, mais à la longue, ils en ont marre de manger des sandwichs" explique-t-il. Alors depuis plusieurs mois, il poste un message sur les réseaux sociaux chaque matin en expliquant, photo à l'appui, ce qu'il reste de la nuit. Des gens viennent alors récupérer ces sandwichs du temps de midi. Des profils auxquels le gérant ne s'attendait pas : "On a beaucoup d'étudiants qui me disent qu'ils ne peuvent pas manger comme ils le souhaitent, une fois, j'ai eu une retraitée et en voyant la quantité qu'elle prenait, je lui ai dit de faire attention, qu'il fallait les consommer rapidement car ce sont des produits frais, mais elle m'a dit qu'elle allait les congeler, ça m'a mis une claque..."

On n'a pas le droit de le faire

Il a donc décidé d’agir, coûte que coûte, mais derrière l’émotion de Yassine, il y a un cadre légal. C'est le cheval de bataille d'Arash Derambarsh, un élu municipal à Courbevoie en région parisienne qui est à l’initiative d'une loi contre le gaspillage alimentaire. Il était justement de passage en conférence à Saint-Étienne. La loi touche la grande distribution, elle oblige les magasins à donner leurs invendus encore consommables aux associations habilitées. Pour lui, le frigo de Yassine, c'est "une fausse bonne idée" : "On n'a pas le droit de faire ça, il y a un principe de précaution sanitaire, si quelqu'un tombe malade ou meurt, qui est responsable ? On n'a pas la traçabilité de la responsabilité."

De son côté, Yassine a conscience de ce souci de traçabilité, mais il estime que "si on s'arrête à cela, on n'avancera jamais". Il aimerait surtout être guidé par les pouvoirs publics dans son élan de solidarité. En attendant, il continuera de faire griller sa viande et tant pis si un écran de fumée envahit son fast food.