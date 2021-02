Saint-Étienne : d'anciens livreurs des grandes plateformes lancent un nouveau service de livraison de repas

À Saint-Étienne, une dizaine d'anciens livreurs des grandes plateformes de livraison de repas lancent une nouvelle application : FeedMi. Le service a été créé dans le Nord de la France, par d'anciens livreurs de Deliveroo et Ubereats qui voulaient un fonctionnement plus équitable.

Une nouvelle application de livraison de repas est lancée vendredi 12 février à Saint-Etienne. Ce sont d'anciens livreurs des grandes plateformes, ceux-là même qui dénonçaient en décembre leurs conditions de rémunérations, qui lancent ce nouveau service. L'application s'appelle FeedMi, elle a été créée dans le Nord en août 2019, justement par des livreurs indépendants.

L'application n'était présente que dans la région lilloise. - Feed Mi

Gestion directe

Pierre, ancien d'Ubereats à Saint-Étienne, est ravi de débuter cette nouvelle aventure, il parle même de délivrance. "C'est nous qui gérons cette application, c'est de la livraison de repas équitable pour les livreurs, pour les restaurateurs et les clients", affirme-t-il. Plus équitable, poursuit-il, parce qu'avec moins d'intermédiaires, "l'argent ne va pas dans la poche de personnes qui ne sont pas concernées, pour la Ligue 1 par exemple, mais dans la poche du livreur".

Sur l'application, 17 restaurateurs stéphanois sont déjà répertoriés, du restaurant de burgers au semi-gastronomique. "Ce sont tous des indépendants, on ne fera pas rentrer sur notre appli des chaînes comme McDonald's", assure Pierre.

Livraisons dans la couronne stéphanoise

Comme lui, Marwan a travaillé pour les grands plateformes de livraison de repas, et il recherchait de meilleures conditions de rémunération et de statut. Ce qu'il est persuadé de trouver avec FeedMi : "c'est sûr que notre quotidien va changer parce qu'on va bosser vraiment pour nous-mêmes, et là on sera des vrais auto-entrepreneurs".

Pour se démarquer de leurs concurrents, les livreurs de FeedMi proposent des livraisons dans un rayon de 10 kilomètres autour de Saint-Étienne, en véhicule motorisé. Ils livrent aussi à vélo pour le centre-ville.