Saint-Etienne : déjà cinq ans pour l'épicerie solidaire des étudiants stéphanois

Qui n'a jamais rêvé de manger équilibré et pas cher pendant ses années étudiantes ? C'est l'objectif de l'Agoraé , une épicerie étudiante et solidaire qui fête ses cinq ans cette année à Saint-Etienne. Elle est gérée par la FASEE (Fédération des Associations de St Etienne étudiantes) et installée dans les locaux du campus Tréfilerie.

Petits prix pour grandes économies

Dans le petit local de l'association étudiante , il y a des produits frais, des légumes, des conserves, le tout 80 % moins cher qu'en supermarché et surtout de qualité comme l'explique Fleurine Buriane, "on a vraiment toutes sortes de marques c'est des produits du quotidien mais pas les premiers prix".

L'asso se fournit à la banque alimentaire mais aussi dans une AMAP pour proposer des paniers de légumes locaux. Chaque étudiant a droit à 14 euros de courses par mois et c'est calculé en fonction de leurs revenus personnels et non pas ceux des parents.

L'argent qu'on peut mettre de coté on peut l'utiliser pour aller chez le médecin

Delphine est étudiante, elle fait ses courses ici toutes les semaines et ça lui a changé la vie : "faire les courses pendant tout le mois ça coûte cher donc c'est vachement pratique. L'argent qu'on peut mettre de coté on peut l'utiliser pour aller chez le médecin et sortir avec ses amis".

Un record de bénéficiaires

Cette année 150 étudiants un chiffre jamais atteint, non pas que les jeunes dans le besoin soient plus nombreux mais surtout parce que l'offre se diversifie. "On a le coté lieu de vie, on leur permet de venir, boire un café, jouer à des jeux. Avant on avait des étudiants étrangers et maintenant on a de tout. On a plein de volets, la culture, la prévention, le développement durable" décrit Fleurine Buriane.

Cette année l'Agoraé a même proposé des places de cinéma, de théâtre et d'opéra à moindre coût pour les étudiants.