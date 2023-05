Saint-Étienne : derniers travaux avant l'inauguration du Délirium Café place Jean-Jaurès

France Bleu Saint-Étienne Loire : Dans quel état d'esprit êtes vous à quelques jours de l'inauguration ? Vous êtes en pleins travaux sur la place Jean-Jaurès de Saint Etienne.

Romain Lepers : Tout va bien ! Les travaux se passent parfaitement. On est plutôt dans les temps et on espère une ouverture à la mi-juin.

Il a fallu tout casser, tout refaire ?

C'est un peu ça. C'est vrai que le Bar des jardins, c'est une institution de la ville de Saint-Étienne. On est sur un bar connu et reconnu de la part de toute la ville et même des extérieurs. Et aujourd'hui, on a voulu retrouver ce bar, mais de manière différente, avec un concept de bière qui vient de la Belgique, qui est Délirium Café.

C'est une véritable institution belge qui, avec vous, arrive à Saint-Étienne... Comment être sûr que ça conviendra à une clientèle française et ligérienne ?

On mise sur des bières complètement différentes que celles que vous connaissez aujourd'hui sur la ville de Saint Etienne. On est sur de la bière belge, fabrication complètement belge. On va avoir des bières aromatisées, des bières qui sortent de l'ordinaire, des bières d'abbaye en tout cas à redécouvrir sur la place Jean-Jaurès.

La bière belge, dans l'imaginaire collectif, c'est de la bière très forte, en goût mais aussi en alcool. Et c'est aussi de la bière assez chère. Est-ce qu'il y a aussi de petits prix chez vous ?

Bien sûr qu'on va avoir de la bière bon marché puisque, quoi qu'il arrive, on ne peut pas laisser de côté l'aspect économique de la ville de Saint-Étienne et surtout de ce qui arrive en ce moment : une période d'inflation à travers laquelle on veut aussi être dans un cadre de découverte. Et la découverte, ça passe par une question de prix et donc ça sera abordable.

C'est un peu la soupe à la grimace chez les cafetiers de la place Jean-Jaurès : les terrasses ne font pas le plein notamment à cause des mauvaises conditions météorologiques. Est-ce ça vous inquiète ?

C'est vrai que c'est un peu tristounet ce mois de mai. C'est pas facile de se lancer à cette période, mais je pense qu'il n'y a pas vraiment de bon ou de mauvais moments.