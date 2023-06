Saint-Étienne : des suites hôtelières et une salle de yoga dans l'ancien presbytère de l'église Sainte-Marie

Bientôt un nouveau souffle pour l'ancien presbytère de l'église Sainte-Marie, à Saint-Étienne. Le bâtiment situé à deux pas du centre-ville, entre la rue de la République et la rue Elise Gervais, était inutilisé depuis trente ans. L'annonce en 2019 d'y implanter un institut de formation culinaire pour des étudiants chinois n'a jamais abouti en raison de la pandémie de Covid. Mais un nouveau projet devrait voir le jour d'ici fin 2025, début 2026 : le presbytère devrait accueillir à la fois des suites hôtelières d'exception, une salle de yoga et un restaurant.

Alternative aux hôtels trop standardisés

Une dizaine de suites (à partir de 120 euros la nuit) devraient être aménagées dans les étages du bâtiment de 600 m2, sous la bannière MiHotel . Nathalie Grynbaum et son associée Stéphanie Marquez ont lancé ce concept de micro-hôtellerie il y a une dizaine d'années à Lyon, où 54 suites sont disponibles, notamment dans le Vieux Lyon, dans la Tour rose, entièrement rénovée en 2019. "Nous n'avons pas d'accueil physique, tout est digital, mais dans le même temps, nous proposons une assistance 24H/24", explique Nathalie Grynbaum. Chaque suite propose une ambiance différente, avec une décoration très soignée, tout en "gardant les éléments patrimoniaux" du site, ajoute la co-fondatrice de MiHotel. Des suites hôtelières d'exception donc, pour proposer une alternative aux hôtels trop standardisés. Les deux femmes expliquent qu'elles ont été séduites par l'ancien presbytère de l'église Sainte-Marie dès leur première visite à Saint-Étienne.

Redonner son lustre à cet ancien cloître

À en croire l'architecte qui va mener la rénovation, Frédéric Busquet, il y a effectivement de très beaux éléments patrimoniaux à révéler dans le bâtiment, inutilisé depuis trente ans : parquets à la française, charpente en croix sous les toits, fontaines d'origine etc. "C'est un lieu exceptionnel dans le vieux Saint-Étienne, avec une grosse intervention sur cette église qui a été modifiée et changée de sens, donc il a été démoli pour partie et c'était l'ancien cloître, et aujourd'hui il y a encore toutes les traces de cet ancien cloître, simplement elles ont été masquées par quelques ouvertures et interventions disgracieuses dans les années 70", raconte-t-il. Il se réjouit de remettre au jour les éléments d'origine de l'ancien presbytère, afin de la révéler aux Stéphanois, qui selon lui, "n'ont pas pu avoir la mesure de ce site, parce qu'ils ne le voient pas". L'église Sainte-Marie, dont la première pierre a été posée en 1621, selon la municipalité, vient par ailleurs d'être rénovée.

Plus de deux millions d'euros d'investissement

En plus des suites hôtelières, l'ancien presbytère devrait accueillir un restaurant, dont la terrasse donnera sur le square Haubtmann, ainsi qu'une salle de yoga. Cette partie du projet est portée par Estelle Le Jaouen, qui a déjà ouvert l'espace yoga My Eden au Technopôle. Elle précise que la partie restauration est encore en cours de développement, mais l'offre proposée sera haut de gamme, dans la lignée des hébergements dans les étages.

"Je pense que le projet MiHotel et le projet d'une vie qui va venir par le restaurant et le yoga, qui va s'étendre sur le parc, va donner un lieu d'attraction sur la ville de Saint-Étienne", commente Thomas Schmider, le principal investisseur. L'ancien président de l'AS Saint-Étienne (de 2003 à 2004) détient des parts dans la société MiHotel, et c'est lui qui va racheter l'ancien presbytère de l'église Sainte-Marie auprès de la Ville, pour 250.000 euros. La vente est d'ailleurs à l'ordre du jour du conseil municipal du 26 juin 2023. Au total, pour la rénovation et l'équipement des futures suites, du restaurant et de la salle de yoga, la facture devrait dépasser les deux millions d'euros. L'ouverture des nouveaux équipements est attendue au plus tôt fin 2025.