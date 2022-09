Saint-Étienne: deux ans et dix millions de visiteurs pour Steel

Un feu d'artifice et des animations pendant plusieurs jours à Steel. Le centre commercial et de loisirs stéphanois fête ses deux ans ce vendredi 16 septembre. Si l'offre de restauration n'a pas complètement trouvé son public, la clientèle est bien présente. "On visait les neuf millions de visiteurs, _on a dépassé les dix millions_", explique Josselin Durand, le directeur du site.

30% des visiteurs sont stéphanois, 70% viennent de la grande métropole. "Notre zone de chalandise s'étend de la vallée du Gier jusqu'à Monistrol-sur-Loire, mais on a aussi des visiteurs qui viennent de Roanne, d'Annonay ou encore du Puy-en-Velay", précise Josselin Durand.

Bientôt un magasin Espace Montagne

L'offre de restauration a eu du mal à trouver son public, et certaines enseignes ont été placées en liquidation judiciaire, mais la situation s'améliore, affirme le directeur de Steel. "On était dans _un contexte national difficile pour la restauration_, et mécaniquement, Steel en a subi les conséquences, mais nos restaurateurs se sont retroussé les manches et on sent que depuis les beaux jours là, un rythme a été trouvé, certains me disent que pour eux c'était leur vrai départ, on a entraperçu le bout du tunnel qui a été pourtant très long", commente Josselin Durand.

Le centre commercial s'apprête à accueillir de nouvelles enseignes, dont un magasin Espace Montagne qui doit ouvrir dans les tous prochains jours.