Saint-Étienne en passe de se débarrasser de son dernier emprunt toxique

Saint-Étienne va peut-être pouvoir écluser son dernier emprunt toxique. La démarche a été validée en Conseil municipal. Il s'agit d'un emprunt de 22 millions d'euros contracté en 2007 pour 35 ans. Et dont le taux d'intérêt pouvait évoluer. Un accord avec la banque Depfa a été trouvé.

L'idée c'est de se débarrasser de cet emprunt toxique qui représente encore 17 millions d'euros sur les 22 millions empruntés il y a 14 ans. Mais le plus important n'est pas le montant du prêt mais les intérêts qui l'accompagnent : 0% de 2007 à 2020. Mais depuis l'an dernier, un taux fluctuant basé sur les rapports entre l'euro, le dollars et le franc suisse. Sans aucun plafond, il pourrait atteindre les 58% dans les pires scenarios. Ce qui représenterait à terme pas moins de 120 millions d'euros d’intérêts. Plus de 5 fois la somme empruntée au départ.

Après plusieurs années de bras de fer judiciaire et de tentative de conciliation, un accord a été trouvé. Un taux d’intérêt fixé à 4.7% jusqu'en 2042. La ville doit en échange prendre en charge une partie de l'indemnité de sortie soit près de 14 millions d'euros. Difficile d’espérer mieux estime le maire Gaël Perdriau qui a plaidé pour cet accord qui doit être entériné par les deux parties avant septembre 2022 dernier délai.

Dans un communiqué, l'ancien maire socialiste Maurice Vincent estime au contraire qu'il s'agit d'un accord "déséquilibré". Il ajoute "en tenant compte du taux d’intérêt très élevé de 4,70 % retenu et des 14 millions de provisions reversées, la Ville accepte de prendre en charge environ 28 millions des 36 millions du coût de sortie actuel évalué à travers l’Indemnité de Rupture Anticipée (IRA). La solution alternative d'un refinancement des 36 millions au taux d’intérêt du marché (moins de 1 %) mériterait d’être creusée car elle serait beaucoup moins coûteuse".