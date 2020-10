Une entreprise historique de la Loire change de main : Gibaud, la marque stéphanoise spécialisée dans le textile de soin et pionnier de l’orthopédie et de la podologie, revient sous pavillon français après 14 ans dans le giron du groupe islandais Össur.

Saint-Etienne : Gibaud, spécialiste de la contention et de l'orthopédie, racheté par Innothéra

On ne sait pas combien Innothéra a dû sortir du portefeuille pour acquérir Gibaud mais c'est une alliance qui en fait immédiatement l'un des leaders des dispositifs médicaux, un secteur qui, avec le temps, est appelé à se développer encore.

Gibaud c'est aujourd'hui 350 tisseurs et 50 millions d'euros de chiffre d'affaire qui vont changer de maison mère et renforcer Innothéra. Le groupe basé en région parisienne pourra désormais se targuer d'employer 1.500 personnes et d'enregistrer 250 millions d'euros de chiffre d'affaire.

Fondé en 1890

Pour Gibaud c'est une nouvelle page qui s'écrit après 130 années d'histoire commencée en 1890 et née entre un tisseur de Saint-Étienne, Maurice Pichon, et un médecin, le Docteur Gibaud. Ensemble ils produisent alors des bandes de flanelles pour soulager les reins des soldats. Aujourd'hui, la marque stéphanoise est incontournable sur le marché de la contention et de l'orthopédie.