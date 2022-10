Saint-Étienne : grève ce jeudi dans les crèches et les cantines des écoles de la ville

Le personnel des crèches de Saint-Étienne a déposé un préavis de grève pour la journée du jeudi 6 octobre 2022. La CGT et le collectif Pas de bébés à la consigne demandent notamment l'annulation du décret autorisant l'embauche de personnel non diplômé dans les crèches, et la revalorisation de la pénibilité du travail pour tous les agents. Un rassemblement est prévu à 11h devant la mairie de quartier Tarentaize.

Le point sur les crèches concernées

Neuf des dix crèches de la ville sont concernées. Seule la crèche Minouchat, à Terrenoire, fonctionnera normalement. Les crèches de la place Grenette (centre-ville) et des Galapiats (Crêt-de-Roc) seront fermées toute la journée.

Les sept crèches restantes seront partiellement ouvertes, toutes les précisions sont sur le site de la mairie.

En solidarité aux agents de la petite enfance, le personnel des cantines scolaires a été appelé à se mettre en grève également. Mouvement suivi uniquement dans quatre écoles, où il vous faudra préparer un sandwich pour vos enfants s'ils ont l'habitude d'y manger le midi : Métare Cottencière, Montchovet, Rivière et Solaure.