Saint-Etienne : l'assemblée générale de Casino se tient ce mercredi, dans une ambiance lourde

Le groupe Casino réunit son assemblée générale annuelle des actionnaires, ce mercredi 10 mai, dans un contexte morose. Fortement endetté, avec des actionnaires qui veulent monter au créneau et en discussions pour des rapprochements avec d'autres groupes, l'enseigne stéphanoise est en difficulté.

"C'est la situation la plus extrême, la plus douloureuse", constate le journaliste spécialisé dans la grande distribution, Olivier Dauvers. L'endettement s'élève à plus de 4 milliards d'euros et Casino est proche de ne plus pouvoir assumer le remboursement, à tel point que l'agence de notation S&P a encore abaissé mardi soir la note du groupe.

Une AG sous tension

Casino est moins performant que ses concurrents. "Les ventes sur le 1er trimestre ont été très mauvaises et c'est une tendance qui accélère", note Olivier Dauvers.

Depuis plusieurs semaines, des discussions sur l'avenir du groupe émergent. L'un des actionnaires actuels, le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, a proposé d'injecter 750 millions d'euros dans le groupe. Mais Casino étudie aussi un possible rapprochement avec le groupe Teract (Jardiland, Gamm vert) ou encore avec la troisième chaîne de supermarchés en France, Intermarché.

De profondes transformations

L'ordre du jour de l'assemblée générale ne devrait pas porter sur ces négociations. Mais les actionnaires pourraient poser des questions lors de leurs prises de parole.

Au-delà, le groupe doit engager de profondes transformations. "La politique commerciale, de vendre cher, ne peut plus durer, juge Olivier Dauvers. Il faut accepter que Casino n'a plus les moyens d'être un groupe national et donc il va falloir vendre beaucoup de magasins."

Premier employeur privé à Saint-Etienne

Le risque à termes, selon le journaliste, est que l'enseigne soit simplement rachetée par un concurrent. Casino emploie 200 000 salariés dans le monde, dont un gros quart en France.

À Saint-Etienne, il reste le premier employeur privé de la ville : le siège visible, dès la sortie de la gare, compte 1 800 salariés environ, quoi que variable depuis l'élargissement de la pratique du télétravail. Ils gèrent la comptabilité, les services informatiques ou la formation. L'autre partie du siège est à Vitry-sur-Seine, au sud de Paris.

En prenant en compte toutes ses activités de logistique, Casino totalise près de 5 000 salariés dans la Loire.