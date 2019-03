Saint-Etienne : l'avenir de Casino est-il menacé ?

Saint-Étienne, France

La CFDT, qui représente 17 % des salariés du groupe Casino, s'est appuyée sur le bilan comptable de l'année 2018, dévoilé le mois dernier par le groupe, et sur plusieurs rapports d'analystes financiers qui travaillent directement avec le siège parisien du syndicat, pour réaliser cette étude. Au départ, le document devait rester interne au syndicat et devait être présenté aux élus locaux, mais en début de semaine il est sorti dans la presse et on peut dire qu'il met le feu aux poudres.

Le siège social stéphanois menacé par la nouvelle stratégie du groupe selon la CFDT

La CFDT s'inquiète de la nouvelle stratégie du groupe et notamment la cession de plusieurs hyper marchés casino ces derniers mois pour se tourner davantage vers les magasins de proximité, le E-Commerce et le Bio. Ces activités ne dépendent pas directement du siège social de Saint-Etienne et le syndicat assure que la marque Casino pourrait tout simplement disparaître avec son lot de conséquences pour le siège social stéphanois.

Une étude "scandaleuse" rétorque la direction

Sauf que la direction dément formellement et parle d'une étude "scandaleuse" et "truffée d'inexactitudes". Elle assure qu'aucun emploi n'est menacé dans le cadre du plan de restructuration qui doit permettre au groupe de réduire sa dette d'ici 2021. En 2014, la dette s'élevait à 7,4 milliards d'euros. L'an dernier, selon les chiffres dévoilés par le groupe, elle est tombée à 2,7 milliards d'euros et l'année 2019 doit permettre de continuer dans cette voie-là avec notamment la cession prévue d'une dizaines d'hyper marchés.