Saint-Etienne : la braderie ouvre jusque samedi, avec toujours le souvenir des émeutes

3 jours pour faire des bonnes affaires coté clients et pour déstocker du coté des commerçants, histoire aussi de se redonner un peu de baume au cœur après un nouvel épisode traumatisant. En 4 ans, il y aura eu les Gilets Jaunes, le Covid et donc les émeutes. Les commerçants stéphanois abordent cette braderie en espérant qu'elle permettra de tourner la page.

Ils vont être encore une fois des dizaines à jouer le jeu, comme la boutique de vêtement pour hommes Anthracite, rue des Fossés. C'est Pascale qui nous ouvre la porte : "Vous voyez, on a beaucoup de belles choses. Ca c'est une nouvelle livraison ! Le magasin est complètement blindé. Et c'est à cause de la braderie !". Le magasin avait été vandalisé début juillet et les vitrines ont été changées il y a à peine 15 jours. Juste en face chez Pato Vapor, qui vend aussi des vêtements, Paule espère une rentrée positive, après un été tellement triste. "Toutes nos vitrines ont été casées et c'est traumatisant de recommencer et de se remobiliser après" explique-t-elle.

Espace public gratuit accordé par la mairie

Alors pour accompagner ces commerçants, la ville de Saint-Etienne a décidé de ne pas faire payer l'occupation du trottoir aux professionnels qui vendront leurs marchandises. Cela a redonne le sourire à Julie, la gérante de la boutique Catimini, près de la place Dorian : "Je trouve que c'est un geste très sympa de nous offrir l'emplacement. C'est très compliqué pour les commerçants. Les petits gestes, on ne dit pas non !". Un enthousiasme pour ce geste du maire de Saint-Etienne que ne partagent pas tous les commençants croisés ce mercredi. Car l'emplacement sur l'espace public est déjà gratuit pour les adhérents à l'association "Mon Coté Sainté" et puis car certains attendaient plus de lui. Notamment pour avoir plus de policiers dans la rue le soir des grandes émeutes ou pour aider à accélérer les remises en état des boutiques cet été. La métropole a tout de même débloqué des enveloppes de 5000 euros d'aides exceptionnelles pour les artisans et les commerçants indépendants qui ont subi des dégradations. A ce jour une trentaine de dossiers ont été reçus et sont toujours en train d'être traités.