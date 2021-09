Saint-Étienne : les maires de la Métropole favorables à une augmentation de la taxe foncière

La fiscalité de la Métropole de Saint-Étienne était gelée depuis neuf ans. La conférence des maires de la collectivité a accepté ce matin un nouveau pacte fiscal et financier, après un vote unanime. Si le conseil métropolitain valide ce plan le taux de taxe foncière pourrait passer de 1,37 à 2,60%.

D'ici 2026, la Métropole de Saint-Étienne s'est fixé de réaliser 800 millions d'euros d'investissement. Sur le mandat précédent, entre 2014 et 2020, la collectivité en avait effectué 600. Pour réaliser ces investissements, la Métropole va devoir emprunter. Sauf qu'elle est déjà endettée, à hauteur de 260 millions d'euros. Il reste un levier, celui de l'impôt.

D'ici 2026, les ménages qui payent déjà la taxe foncière verseront 6 millions d'euros en plus. Une partie de cette augmentation se retrouvera dans la taxe foncière. Dernier impôt local direct dont bénéficient les collectivités locales, son taux sur la Métropole pourrait atteindre 2,60%. Aujourd'hui il est à 1,37%.

Un nouvelle taxe pour la gestion de la qualité de l'eau

Les ménages qui payent la taxe foncière règleront également une nouvelle taxe. Destinée à financer la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (Gemapi). L'Etat a transféré cette compétence aux collectivités locales en 2018, et donc à la Métropole. Qui jusqu'à présent n'avait pas levé d'impôt pour la financer. Pour une famille qui règle chaque année 1 400 euros de taxe foncière, cette taxe Gemapi représentera une contribution de 14 euros par an.

Si le conseil métropolitain valide ce plan fiscal les ménages concernés verseront d'ici 2026 six millions d'euros en impôts locaux, dont quatre millions émanant de la seule taxe "Gemapi." Un tiers de ce que la Métropole escompte lever. Le reste viendra des entreprises.

Des changements pour les entreprises

Certaines payent la taxe foncière, et plusieurs autres évolutions sont prévues. Pour les entreprises de plus de onze salariés, le versement transport va augmenter. Actuellement à 1,8%, son taux va passer à 2%. Augmentation également de la Cotisation foncière des entreprises (CFE). La CFE est aujourd'hui fixée à un taux de 28,81%, qui va monter à 29,67%.

La dernière augmentation concerne les grands commerces. Si leur surface est supérieure à 400m², et leur chiffre d'affaire supérieur à 460 000 euros par an, ils doivent s'acquitter de la taxe sur les surfaces commerciales (Tascom), dont le taux va évoluer progressivement. Fixé à 1,05% aujourd'hui, il passera à 1,10% en 2022, jusqu'à atteindre 1,15% en 2023.

Les élus du conseil métropolitain doivent voter sur ce nouveau pacte fiscal et financier le 30 septembre.