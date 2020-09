Saint-Etienne : la Foire aura bien lieu, malgré la Covid-19

C'est l’événement économique de la rentrée dans le sud-Loire. Encore plus cette année après le confinement du printemps. La Foire de Saint-Etienne va bien se tenir du 25 septembre au 5 octobre, malgré le contexte d'épidémie de Covid-19. cela ne coulait pas de source car si les foires de Marseille et de Strasbourg ont bien lieu cette année, celle de Cournon à coté de Clermont, qui aurait du ouvrir le 12 septembre, est annulée du fait du contexte sanitaire.

Des mesures de sécurité

Pour Saint-Etienne, un protocole sanitaire a été mis en place pour garantir au maximum la sécurité des visiteurs et des exposants : pas plus de 5.000 personnes en simultané, des masques obligatoires, du gel hydroalcoolique à disposition. Laurence Bussières, présidente de Saint-Etienne Événements explique qu'il a fallu "une protocole sanitaire très strict avec un agrandissement des allées de 30%, une limitation du nombre de personnes sur le site et un comptage qui se fera aux trois points d'entrée. Il a fallu réfléchir à notre thématique de la musique et à la nouvelle façon d'organiser un événement. La musique aura donc lieu en déambulatoire afin de ne pas créer d'attroupements importants."

L'économie à la relance

Pour les organisateurs, c'est un signal important de normalisation des activités, une manière de participer à la relance de l'économie. 200 exposants seront installés dans le nouveau parc expo de 20.000 m2 situés à la Plaine Achille de Saint-Etienne. Traditionnellement la Foire attire près de 100.00 visiteurs répartis sur 11 jours. La tenue de la Foire malgré le contexte sanitaire incertain est une bonne nouvelle pour Florian Jeanetti, le Président de la Foire qui "représente cette année bien plus que la reprise d'activités après la période estivale. Cette année il s'agit de faire repartir l'économie avec des exposants locaux. Chaque année, ils réalisent entre 20% et 50% de leur chiffre d'affaires annuel sur la Foire".

En revanche la traditionnelle journée des maires est annulée. Il a semblé déraisonnable dans le contexte sanitaire d'inviter dans un même lieu 350 élus du département de la Loire.