Saint-Étienne : la friperie solidaire "Frip'M" fête son premier anniversaire

France Bleu Saint-Étienne Loire : Votre magasin s'appelle "Frip'M", pour "Friperie moderne"... Autant dire que ce n'est pas chez vous qu'on va trouver de vieilles vestes de jogging ou des habits vintage !

ⓘ Publicité

Georges-Henri Massenya : Mon but, c'est de proposer des vêtements qui sont au goût du jour. Nos pièces sont fabriquées en France et certaines ont peut être vingt ans mais sont toujours de qualité, comme en ce moment un chemisier 100% soie. J'utilise mes compétences pour choisir les pièces et pour les mettre en rayons par rapport aux couleurs et aux tendances du jour.

loading

C'est vrai qu'on peut être surpris en rentrant dans votre friperie avec ce côté mieux rangé que dans d'autres friperies bien ordonnées...

C'est un lieu où toutes les catégories socioprofessionnelles peuvent se rencontrer. C'est un carrefour social. Donc oui, le rangement est de rigueur.

En tout cas, le principe est le même que dans d'autres friperies : vous proposez uniquement de la seconde main dans votre magasin. Qu'est ce qui vous motive particulièrement dans ce projet là ?

C'est de la seconde main à 90%. On vend aussi un peu de déstockage.

Comment est-ce que vous gérez la concurrence avec les autres friperies, de plus en plus nombreuses à Saint-Étienne et dans la Loire ?

Peut-être que je me démarque des autres parce que je suis une entreprise solidaire. J'achète les vêtements à une association qui emploie des personnes en réinsertion . Le fait d'acheter chez eux des milliers de pièces aide à financer l'association qui a l'agrément de l'État, qui est d'utilité sociale.