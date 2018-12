Saint-Étienne : la future nouvelle vie de l'immeuble du "Grand Cercle"

Saint-Étienne, France

Un immeuble historique du centre-ville de Saint-Étienne va connaitre une nouvelle jeunesse. Celui du "Grand Cercle", ce bâtiment datant de 1840, qui fait face à la mairie sur la place de l’Hôtel de Ville, et propriété de la famille De Rochetaillée depuis 1881. Une famille qui conserve les sous-sols et les rez de chaussée occupés par de nombreux commerces.

4000 euros le mètre carré

Les cinq étages vont en revanche être complètement rénovés pour redonner au lieu son lustre d'antan, tout en accueillant 46 appartements du T1 au T5. Des logements haut de gamme à environ 4000 euros du mètres carré, donc environ 200 000 euros pour un 50 mètres carrés, des prix rares sur le marché stéphanois.

L'immeuble est quasiment inutilisé depuis des années alors que son cachet et son histoire pourraient en faire l'une de ses fiertés immobilières. Le bâtiment est classé monument historique. Il était connu, à ses grandes heures pour son club de notables stéphanois, ses réceptions, ses rencontres d'affaires et ses salons de lecture.

"Un travail patrimonial"

Depuis 2015 et la fermeture de l'association "Le Grand Cercle", le lieu n'est plus que l'ombre de ce qu'il était. Bruno Dumétier, est l'architecte de la rénovation : "On sent que pour les industriels qui ont voulu réaliser ça au 19e siècle, c'était une manière de se positionner dans la ville avec un bâtiment haut, d'un aspect très monumental, qui marquait le pouvoir des industriels à Saint-Étienne à l'époque. C'est vraiment un travail patrimonial. L'image qui va être restituée après la rénovation sera l'image d'origine. L'image comme vous ne l'avez jamais vu. Vos grands-parents peut-être. Par contre à l'intérieur on est dans une logique de conception tout à fait moderne, en essayant d'utiliser les volumes existants, qui sont intéressants et de qualité. L'objectif c'est d'avoir tout le confort d'un logement neuf."

Le permis de construire sera déposé le mois prochain, les appartements mis en vente au dexuième semestre de l'année prochaine pour une livraison fin 2021.