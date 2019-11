Saint-Etienne : la pyschiatrie de nouveau en grève pour un mois

La psychiatrie à Saint-Étienne n'en finit plus de perdre la tête Une nouvelle grève est annoncée pendant un mois.

Isabelle Bouligaud, infirmière en pédopsychiatrie et membre du collectif La Psy Cause était invitée de France Bleu ce vendredi matin. "La grève a repris mais on en est pas très étonné" assure-t-elle. "Quand on l'avait levée e mettant nos conditions on avait fait un effort en se disant que les choses allaient enfin prendre un autre sens et s'améliorer. Le constat est toujours le même avec toujours autant de difficultés voire des choses qui s'aggravent, des pratiques qui perdurent et des moyens financiers pas à la hauteur. On ne sait surtout pas où sont passés ces moyens promis."