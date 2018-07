Saint-Étienne, France

Les choses changent dans la rue de la République à Saint-Étienne : les espaces vacants sont de moins en moins nombreux. La rue est redevenue attractive et de nombreux commerces font le choix de s'installer ici. Garance Damart est la gérante de l'Escape Game 1909 situé au numéro 6. Elle se souvient que quand elle a ouvert il y a deux ans la rue était encore assez calme : "il y avait beaucoup de commerces fermés. Au total, j'ai compté 8 ou 10 ouvertures depuis deux ans. Donc c'est plutôt positif. Pour moi c'est une rue qui est en train de repartir. C'est une rue qui a une forte identité. Qui a toujours été très connue. Qui a une belle image malgré tout".

Dernièrement c'est le magasin de jeux "Au Tapis Vert" qui a ouvert au numéro 9. Il vient d'être inauguré. "On a choisi cet emplacement parce qu'il nous correspondait en terme de surface, explique l'un des gérants Philippe Teissier. Et puis la rue de la République c'est une rue qui revit, qui est redynamisée. La Ville nous a bien aidés sur le projet". D'autres commerces se sont implantés dans le quartier récemment rappelle la cogérante Marie Mansuy "Il y a GAN (Assurances), il y a la pépinière d'entreprises, il y a nous. En trois mois il y a eu quatre reprises et il y a des projets encore sur la rue. C'est top".