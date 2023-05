Saint-Étienne : l'Espace social Boris Vian propose un nouveau panier de légumes produits dans la Loire

France Bleu Saint-Étienne Loire : il sera possible, dès ce mercredi, d'acheter un panier de légumes produit à Rive-de-Gier dans vos locaux stéphanois, à deux pas de la place Chavanelle. Pourquoi proposer ce nouveau service ?

Philippe Chastel : travailler sur le mieux manger, c'est dans notre projet social depuis deux ans, au centre social Boris Vian. On a mis en place tout un tas d'opérations, dont celle-ci qui va être la plus la plus visible immédiatement. Elle consiste effectivement à fournir en légumes frais de saison et en circuits courts, les familles qui le souhaitent, via une récupération de paniers au centre social les mercredis.

Qui peut bénéficier de ces paniers là? Et quelle est la marche à suivre?

C'est un peu comme une Amap. Tout le monde peut en profiter. Il suffit de se connecter sur le site du jardin de Valériane, de s'inscrire et de choisir l'Espace Boris Vian comme lieu de récupération.

C'est un peu une première marche pour vous, puisque vous avez aussi un projet d'épicerie solidaire pour le mois de septembre...

L'épicerie solidaire, elle, ne sera pas dans nos locaux puisqu'on a besoin de beaucoup de places. C'est un équipement qui va se trouver rue Antoine Durafour et qu'on espère effectivement ouvrir au mois de septembre avec deux actions phares : la possibilité pour les personnes qui ont des petits revenus de pouvoir effectivement acheter de quoi s'alimenter à des bas prix mais il y aura également une cuisine où l'on organisera des ateliers d'éducation à l'alimentation, des repas partagés ou des temps de convivialité pour les gens du quartier.

Vous avez déjà bien d'autres missions à gérer... Est-ce que l'on peut dire que c'est la hausse des prix vertigineuse sur les produits alimentaires qui vous a motivé pour organiser ces nouvelles opérations ?

Le vrai point de départ, c'est le confinement de 2020. On a passé notre temps à faire une collecte alimentaire et à livrer des produits à des familles qui n'avaient plus rien. Le confinement n'a fait que mettre en lumière ce qui existe déjà, c'est à dire qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas les moyens de se nourrir convenablement pour des raisons financière. Tout s'est effectivement amplifié avec l'inflation record de ces derniers mois.ee