Saint-Étienne : le centre technique municipal à nouveau bloqué, les éboueurs en grève

Les éboueurs stéphanois ont voté le début de la grève vendredi. Plus aucun camion-benne ne devrait sortir du centre technique municipal (CTM) Coubertin à Saint-Étienne. Il a été bloqué pour le deuxième jour de suite par des opposants à la réforme des retraites. La CGT annonce une centaine de manifestants.

ⓘ Publicité

La Ville de Saint-Étienne a décidé de saisir la justice en référé afin de faire débloquer le CTM au plus vite. Cette action est "inacceptable" pour le maire Gaël Perdriau et son équipe, parce qu'elle "ne pénalise en rien le gouvernement et le président de la République mais impacte considérablement, en revanche, la vie des Stéphanoises et des Stéphanois".

La Fête des plantes menacée ?

Deux événements prévus ce weekend pourraient en effet en subir les conséquences, selon la municipalité : la journée de sensibilisation à l'autisme, place Chavanelle, et la Fête des plantes, parc de l'Europe. Le matériel logistique se trouve en effet immobilisé au CTM ce vendredi matin.

Il ne faudrait pas, en plus, pour la mairie, que les poubelles viennent s'accumuler sur les trottoirs de Saint-Étienne. Les éboueurs se réuniront samedi matin pour décider de la suite du mouvement. Même chose pour les cantonniers, également en grève ce vendredi d'après la CGT stéphanoise.