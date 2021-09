Saint-Étienne : le fabricant d'armes Verney-Carron en procédure de sauvegarde

Le tribunal de commerce de Saint-Étienne a placé Verney-Carron en procédure de sauvegarde, à la demande du fabricant d'armes stéphanois. La PME l'annonce elle-même ce mercredi 15 septembre. L'entreprise fait état de ventes à l’export en chute libre à cause l'épidémie de coronavirus : de cinq millions d’euros environ à un peu moins d'un million d’euros en 2020.

Exportations qui sont reparties à la hausse cette année mais les salons internationaux annulés, les difficultés de déplacement en avion et les confinements partout dans le monde ont sérieusement impacté l'activité du fabricant d'armes qui emploie 77 personnes. Certes, le marché français est resté stable autour de sept millions d’euros de chiffre d’affaires mais il était aussi à la peine du fait de la fermeture des commerces revendeurs d'articles de chasse, notamment les armureries.

Six mois pour élaborer un plan de redressement

Avec la procédure de sauvegarde, Verney-Carron demande en quelque sorte un peu de répit, le temps de réaménager son endettement car sinon l'entreprise ne peut plus avancer. La procédure peut durer jusqu’à 18 mois et suspend le paiement des dettes antérieures, le temps que la société en difficulté adopte un plan de redressement. Dans un premier temps, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a accordé six mois à la PME pour bâtir un plan de sauvegarde.

La PME assure dans un communiqué qu'aucune restructuration sociale n'est envisagée et que l'entreprise participera à deux salons professionnels prévus le mois prochain en région parisienne.