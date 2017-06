À Saint-Étienne le Famas tire sa révérence

Fabriquée depuis les années 70 à la manufacture de Saint-Étienne, le Famas va disparaître. L'armée française a décidé de le remplacer par un fusil d'assaut allemand. Savoir-faire de la ville de Saint-Étienne, certains ligériens sont (déjà) nostalgiques.

Cette fois c'est le début de la fin pour le Famas. Mardi dernier, l'armée française a officiellement présenté le nouvel HK-416, successeur allemand du célèbre fusil d'assaut de la manufacture d'arme de Saint-Étienne. 400 000 fusils étaient entrés en service dans l'armée en 1973, d'autres versions ont suivies mais aujourd'hui il est bien voué à disparaître. Son coût d'entretien exorbitant a finalement eu raison de lui, le Famas commence officiellement à être remplacé. En 2014, c'est l'allemand Heckler und Koch qui est sorti vainqueur des 5 candidats européens à l'appel d'offre. Un choix qui laisse sceptiques certains Stéphanois.

"Ce qui est incompréhensible c'est que nous avons un Président de la République qui commémore Oradour-sur-Glane et qui achète des fusils allemands pour l'armée française" "Par chauvinisme on aurait aimé que l'armée française conserve des armes française et des armes produites à Saint-Étienne"

Le reportage de Colin Mourlevat Copier

L'armurier stéphanois Verney-Carron rêvait de succéder au Famas mais sa candidature n'a même pas été retenue. C'est bien une page de l'histoire de Saint-Étienne qui se tourne comme l'explique Jean Vincent Brisset, expert sur les questions de défense. "On a parlé à un moment d'une entreprise française qui aurait pu fabriquer une arme remplaçante mais elle n'avait pas la capacité industrielle nécessaire pour le faire" explique ce spécialiste. 100 000 nouveaux fusils sont attendus d'ici à 2028.

Le Famas au musée ?

Quid désormais des FAMAS, difficilement revendables. Certains seront probablement détruits, d'autres pourraient rejoindre la vaste collection du Musée de l'Art et de l'Industrie. "Les détruire est la situation la plus simple. Cela se fait beaucoup aujourd'hui. Mais la France peut très bien revendre ce fusil d'assaut à d'autres pays. Cependant, la revente de cette arme qui n'utilise pas les munitions classiques de l'OTAN, ne trouvera sans doute pas beaucoup de clients. La fabrication des munitions va s'arrêter très rapidement. De plus, il y a un système extrêmement intelligent qui permet de faire du tir automatique. Il a des qualités." explique Jean-Vincent Brisset, expert en défense et directeur de recherche à l'IRIS (Institut de Relations Internationales et Stratégiques).