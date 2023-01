Saint-Étienne : le groupe Atrium veut faire de son futur marché de gros le nouveau "Rungis"

France Bleu Saint-Étienne Loire : Vous avez cassé la tirelire il y a maintenant trois ans pour racheter le marché de gros situé rue Necker à Saint-Etienne. Vous espériez sa mise en service pour l'année dernière... autant dire qu'on est en retard. Pourquoi ?

ⓘ Publicité

Sébastien Barthelemy : c'est très simple. Quand on achète un bâtiment le 6 mars 2020 pour se retrouver confinés le 16 mars 2020 (NDLR : à cause de l'arrivée de la première vague de Covid en France) il va se passer deux ou trois petites choses qu'on n'avait pas forcément prévu. Et puis avec la crise économique, la montée des prix des matériaux et les discussions ratées avec certains locataires récalcitrants, on s'est mis en pause. On espère démarrer les travaux avant l'été.

C'est un immense projet pour vous, plus de 3 millions d'euros ont déjà été investis pour la friche. Ce sont aussi près de 25 millions d'euros qui doivent encore être investis. Ça vaut le coup pour vous. Vous êtes confiants ?

Ça vaut nécessairement le coup puisque ce n'est pas un projet de promoteur. C'est un projet de région, on vient redynamiser tout un secteur alimentaire. Il y a d'autres objectifs de rediffuser le marché de gros dans la région.

Quelle est la plus-value finalement d'installer un hub comme celui-ci à Saint-Etienne ? Il y a déjà Lyon, il y a déjà Clermont. Il y a encore la place ?

Sur la région Rhône-Alpes, il n'y a pas de marché de gros au sens propre. Il n'y a que des petits, des locaux qui sont dessinés, mais en mono-produit. L'ancien marché à Saint-Étienne était d'ailleurs uniquement du fruits et légumes, et c'est la vraie problématique aujourd'hui. L'idée est d'amener la multiplicité des produits qui permettra de répandre sur la région, dans un hub alimentaire tel que Rungis, tel qu'il y a à Marseille, à d'autres endroits. C'est l'ambition.

Ça ne vous fait pas peur ? Même avec les difficultés de circulation parfois sur l'A47 ? Même avec l'explosion, en ce moment, des prix du carburant ?

Le marché de gros fonctionne plutôt la nuit à partir de deux ou trois heures du matin. Il y a un petit peu moins de monde sur la route, entre Lyon et Saint-Étienne à ces heures là. Ensuite, ça fait une vingtaine d'années que je travaille et j'ai toujours subi des difficultés. L'objectif est de pouvoir malgré tout consolider cette économie locale.

Le groupe Atrium espère commencer les travaux cet été sur l'ancien marché, qui date des années 70. - Atrium

Vous allez également inaugurer, c'est un tout autre chantier, deux immeubles de bureaux au Technopôle de Saint-Étienne. Est-ce que vous avez trouvé preneurs facilement ? Est ce que le marché est dynamique ?

Oui, avec et c'est une grande réussite. Le marché est très dynamique. Nous sommes dans un secteur et une région résiliente puisque à Saint-Etienne, si on parlait un peu mieux de notre ville, on comprendrait qu'il vaut beaucoup mieux investir chez nous qu'à d'autres endroits.

loading