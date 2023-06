Saint-Étienne : le magasin coopératif "De la Ferme au quartier" lance une levée de parts sociales

France Bleu Saint-Étienne Loire : Vous êtes spécialisé depuis plus de dix ans maintenant dans la vente directe de produits locaux dans la Loire et à Saint-Etienne. Pourquoi organiser cette levée de parts sociales et pourquoi maintenant ?

Mélanie Féliu : On va dire que pendant de nombreuses années, on s'est développés petit à petit, pas à pas, avec nos propres moyens et sans trop faire appel à des subventions, sans trop faire appel à des emprunts bancaires. C'était un peu lent, on avait l'ambition de passer la seconde pour changer d'échelle. On est assez convaincus, vu les enjeux auxquels notre société doit faire face, que notre solution est vraiment essentielle pour l'avenir de l'alimentation, à Saint-Étienne en l'occurrence.

Malgré toutes les tempêtes que vous avez dû traverser ces derniers temps : le Covid, l'inflation et le recul historique de l'agriculture biologique ?

C'était des années particulièrement difficiles mais ce qui nous prouve qu'on est dans le vrai, c'est qu'on a réussi à maintenir notre niveau d'activité. En revanche, on a du mal à assumer toutes nos ambitions : on a notamment besoin d'aide après notre gros investissement dans une nouvelle plateforme logistique. On a désormais la place et les outils nécessaires pour bien travailler.

Et vous faites maintenant appel à tour le monde, avec la vente de ces parts sociales, pour vous aider à développer votre entreprise.

Oui ce sont des parts sociales à partir de 50 euros qui permettent de devenir coopérateur de la structure. C'est une société coopérative d'intérêt collective. Du coup, vous avez un droit de vote à l'Assemblée générale, qui vous permet de prendre part aux décisions. Cela permet à la fois d'avoir un petit matelas financier qui va nous permettre de continuer plus sereinement notre croissance et, en même temps, ça montre que le grand public peut avoir envie de soutenir ce type de projet et ce mode de distribution alimentaire.