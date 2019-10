Saint-Etienne : le Nouveau Théatre de Beaulieu en cessation de paiement

Pour la direction du théâtre, c'est la faute à la ville de Saint-Étienne qui ne la soutient plus mais c'est peut-être un peu plus compliqué que cela. Il y a bien sûr cette subvention qui n'a pas été accordée au théâtre lors du dernier conseil municipal. Pour la mairie c'est le dernier acte d'une série remarques et d'avertissements. Le déficit se creuse année après année, les activités proposées sont insuffisantes, les adhérents trop peu nombreux, la reconstruction du théâtre incendié en 2017 n'avance pas. En cause, d'une manière générale, une gestion trop tranquille, dépassée.

"Nous avons prévenu la ville !"

Argument que ne veut pas entendre Pierre-Marie Dugas, le secrétaire de la structure pour qui la gestion de la structure "est d'une solidité parfaite. La ville a baissé ses subventions d'une manière constante et nous nous sommes retrouvés annuellement avec un manque de 20 000 à 30 000 euros. Nous avons prévenu la ville en lui disant que nous avons besoin structurellement de ce montant là". Au nom pour lui d'un idéal d'action culturelle, un peu déconnecté de la rigueur des comptes en banques : "Il faut bien comprendre que l'action culturelle ça n'est pas, comme certains l'imaginent, de donner des divertissements aux gens. C'est de leur donner des produits culturels qui leur permettent de mettre des mots sur des situations qu'ils vivent".

Aujourd'hui entre l'idéal culturel et la réalité de la gestion d'une structure comme le Nouveau Théâtre de Beaulieu, il semble bien que ce soit la réalité qui soit en passe de l'emporter.