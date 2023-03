Saint-Étienne : le prix du stationnement explose à partir du 11 avril

Dès le mardi 11 avril, il vous coutera plus cher de vous garer dans le centre-ville de Saint-Étienne. En zone jaune, les deux heures vont désormais coûter 2 euros plus cher, soit 5 euros au lieu de 3,5 euros.

Pour ce qui est de la zone verte, le prix à la journée passera de 2,20 à 3 euros. À noter que les abonnements au mois eux ne sont pas augmentés et restent à 18 euros.

Selon Claude Liogier, adjoint au maire, chargé de la circulation, cette hausse doit servir à absorber les coûts de fonctionnement du stationnement de surface, c'est-à-dire, la maintenance des 500 horodateurs de la ville et de l'application "Flowbird". Il précise que les tarifs de stationnement n'ont pas augmenté depuis 2002, contrairement aux coûts de fonctionnement.

Si l'opposition s'accorde sur le fait de réduire la place de la voiture, François Boyer, conseiller municipal d'opposition, ajoute que le projet doit être pensé : "on ne peut pas annoncer la hausse des abonnements des transports en public début février et quelques semaines plus tard celle du prix du stationnement". Il dénonce également le manque de propositions alternatives à ces augmentations, notamment la mise en place d'une " offre de stationnement adaptée aux portes de la ville " afin de pousser " les habitants de la métropole à se déplacer avec les transports en commun ".

La hausse du prix du stationnement doit être votée lors du conseil municipal de Saint-Étienne, ce lundi 27 mars.