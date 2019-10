Saint-Etienne : les agents de la STAS appelés à la grève le 26 octobre après l'agression de deux contrôleurs

Saint-Étienne, France

Le trafic des tramways et des bus de la métropole de Saint-Etienne risque d'être perturbé, ce samedi 26 octobre. Les organisations syndicales de la STAS appellent à une journée de grève, en réponse à l'agression subie le dimanche 20 octobre par deux "agents vérificateurs".

L'agression a eu lieu vers 14h30, dans une rame du tram, lors d'une opération de contrôle menée entre les arrêts "hôtel de ville" et "Carnot". Cinq agents ont commencé à contrôler les voyageurs. Parmi eux, six jeunes gens voyageant sans titre de transport. Trois d’entre eux ont refusé de donner leur identité. Ils ont également insulté et porté la main sur deux contrôleurs.

Les agresseurs ont été rapidement interpellés par la police et placés en garde-à-vue. Quant aux agents agressés, ils ont écopé de plusieurs jours d'ITT (incapacité totale de travail) et déposé plainte pour "menaces de mort et violence en réunion".