Saint-Étienne : les agents territoriaux de la Ville manifestent pour défendre leurs acquis

Les agents territoriaux de la Ville de Saint-Étienne se sont mobilisés mardi 4 mai contre la loi de transformation de la fonction publique (loi du 6 août 2019), et ils entendent remettre ça ces prochains mardis. Ils étaient plus de 200 (sur environ 3000 agents stéphanois) réunis en fin de matinée sur les marches de l'hôtel de ville, à l'appel de la CGT, pour défendre leurs acquis. Des négociations doivent débuter en juin au sujet de plusieurs changements qui vont entrer en vigueur au 1er janvier 2022.

Fin des dérogations pour le temps de travail

À commencer par le temps de travail. Certains agents de la Ville, qui travaillent le dimanche ou de nuit par exemple, font moins que les 1607 heures annuelles légales grâce à des dérogations qui doivent disparaître au 1er janvier 2022. Pour Nicolas, qui entretient les espaces verts stéphanois depuis une quinzaine d'années, le cliché du fonctionnaire qui travaille peu n'a pas lieu d'être. Surtout avec le manque de moyens qu'il constate dans les services de la collectivité stéphanoise. "Je vous assure que ça bosse, alors qu'il y a des services qui sont laissés à l'abandon, franchement; il faut que ça tourne car on est là pour rendre service aux Stéphanois et comment on fait si on n'a pas les moyens ?", déplore-t-il.

Dans ce contexte de manque de moyens dénoncé aussi par la CGT, mais également dans celui de la pandémie de Covid-19, les mesures de la loi de transformation de la fonction publique qui concernent le temps de travail et les indemnités passent particulièrement mal selon le syndicat.

"Transformer les "mercis" en réalité"

"Les conditions de travail sont particulièrement compliquées à partir du moment où il y a un vrai manque d'effectifs, on essaie d'y pallier par notre investissement, qui a été exemplaire depuis le début de la crise sanitaire; on est vraiment sur le pont et c'est bien gentil de la part du maire de nous dire "merci" mais à un moment il faut le transformer en réalité, donc on ne touche pas aux jours de congés, et les primes, on ne les donne pas au mérite parce qu'on est tous méritants, on l'a suffisamment montré depuis plus d'un an", lâche Sylvain Valla, représentant CGT Territoriaux à la Ville de Saint-Étienne.

La loi de transformation de la fonction publique prévoit en effet un nouveau régime de primes et indemnités; des primes qui seront attribuées "selon le bon vouloir des responsables", selon la CGT.

Un troisième changement inquiète les agents : l'obligation de se déclarer gréviste au moins 48 heures avant le début du mouvement. Et l'impossibilité de revenir sur sa décision les 24 heures précédant la grève.