Saint-Étienne : les bio-nettoyeurs de l'Hôpital Privé de la Loire sont en grève

A l'Hôpital Privé de la Loire à Saint-Étienne, les bio-nettoyeurs sont en grève depuis mardi. Ils demandent plus de reconnaissance pour leur métier, essentiel au fonctionnement de l'hôpital, et de meilleures conditions de travail.

Les bio-nettoyeurs du HPL (Hôpital Privé de la Loire) n'en peuvent plus. Ils se sont mis en grève, mardi 21 mars, pour demander de meilleures conditions de travail. D'après les syndicats, le sous-traitant du bio-nettoyage dans l'hôpital, le rennais Samsic, ne se serait pas conformé aux injonctions de l'inspection du travail.

Ca fait des années qu'on est là, alors on aimerait bien qu'on nous respecte.

On les trouve désormais chaque matin sur le parvis du HPL, avec chasubles et drapeaux syndicaux. Les chambres des patients sont désinfectées en vertu d'un service minimum, mais les bio-nettoyeurs veulent se faire entendre. "Quand on nous appelle même pas par nos prénoms qu'on nous appelle Samsic... désolé mon prénom c'est Romain, c'est Gaëtan!" Ils s'appellent Romain, Shaïnez, Marie-Hélène et Gaëtan, et ils n'en peuvent plus. "On parle de nous comme des « femmes de ménage, » mais ça se dit pas c'est pas joli! Ca fait des années qu'on est là, alors on aimerait bien qu'on nous respecte." Un sentiment d'ingratitude décuplé après deux ans de crise sanitaire : pas concernés par les primes Ségur, les bio-nettoyeurs ont certes reçu un chèque essence de la part de la direction du HPL. D'une valeur de 30 euros, contre des chèques de 80 euros pour les infirmières.

La fiche de poste du bio-nettoyeur prévoit la désinfection des chambres entre les patients qui les occupent, ainsi que le nettoyage méticuleux des communs de l'hôpital. Mais dans les faits, les limites des tâches à accomplir sont floues. "On fait agent de service et aide-soignant limite! Parce qu'apporter les repas et les petits-déjeuners, à la base c'est les aide-soignants," déploré Shaïnez Bioud, bio-nettoyeuse au HPL et déléguée CGT.

Des recommandations de l'inspection du travail restées lettre morte

L'absence "de fiches de postes et de consignes claires sur [les] missions," c'est une remarque qui figurait sur un courrier adressé à Samsic, l'employeur des bio-nettoyeurs du HPL, par l'inspection du travail de la Loire ... en novembre 2020.

L'inspection a demandé à l'entreprise de mieux communiquer avec ses salariés , et surtout de mieux les protéger, évoquant notamment du "matériel détérioré" pas remplacé, une "difficulté d'approvisionnement en masques et en gel," une "surcharge de travail," et un "risque de chute du fait de l'utilisation d'un escalier extérieur du fait du nouveau circuit COVID, non protégé et soumis aux intempéries."

Samsic n'a pour l'instant pas donné suite aux sollicitations de France Bleu. Mais d'après les syndicats, aucune de ces observations n'a depuis été corrigée. Une réunion est prévue ce jeudi entre la direction et tous les bio-nettoyeurs du HPL. "On est pas des bonniches, concluent les grévistes. Sans nous il n'y aurait peut-être pas d'hôpital." Les syndicats demandent toujours l'organisation de négociations officielles.