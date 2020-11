Saint-Etienne : "Des commercants désepérés, terrorisés" pour la Chambre de Commerce et d'Industrie

Pas de changement dans les règles du confinement, au moins jusqu'au 1er décembre. Aucun type de commerce supplémentaire n'ouvrira. Dans 15 jours, si les chiffres s'améliorent, des dérogations seront accordées mais dans le cadre d'un protocole sanitaire renforcé.

Irène Breuil, présidente de la délégation stéphanoise de la Chambre de Commerce et d'Industrie Lyon-St-Etienne-Roanne, 15 jours de plus à tenir a dit le 1er Ministre. 15 jours c'est trop long ?

Bien sûr et nous sommes très déçus des décisions prises par le 1er Ministre. Quand je l'entends parler d'angoisse des commerçants, je pense qu'il n'a pas compris qu'ils ne sont plus angoissés. Ils sont désespérés et, j'ose le dire, terrorisés par l'avenir. Le dispositif que nous portons n'aurait pas sauvé leur année mais il aurait permis de de limiter la casse. On est colère dans les CCI mais le combat continue et on va continuer de se battre pour les commerçants.

L'idée que porte la CCI c'est d'ouvrir tous les commerces, sur rendez-vous.

L'idée c'est de pouvoir appeler une boutique en disant ce dont on a besoin et en réservant un créneau. Tous les gestes barrières seraient respectés et nous savons qu'il n'y a pas de problème dans les petites boutiques. Le lien social serait conservé. Nos commercants continueraient de travailler. Ces 4 derniers mois de l'année pour certaines boutiques représente entre 30 et 50% de leurs chiffre d'affaire.

Bruno Lemaire, le Ministre de l’Économie a été plutôt clair et incisif hier lors de ses interventions auprès de Jean Castex. Malgré votre souhait d'ouvrir les commerces, vous apportez votre soutien au gouvernement sur les mesures mises en place pour accompagner les entreprises ?

Oui et nous sommes en contact direct avec le bureau de Bruno Lemaire. Nous savons que les mesures vont être amplifiées. Les commerçants vont en profiter mais c'est une question de vie ou de mort économique. Ce qu'ils veulent c'est travailler.

La Banque de France a indiqué hier que les défaillances d'entreprises sont en recul en septembre et en octobre par rapport à l'année dernière (baisse de 30% par rapport à septembre 2019 et 34% par rapport à octobre 2019). C'est une illusion selon vous ? Les fermetures de commerces, les dépôts de bilan vous les attendez dans les mois à venir ?

Je ne connais pas ces chiffres mais ce que je sais c'est que les tribunaux de commerce ne prononcent pas les liquidations ou les dépôts de bilan comme il se devrait. Tout le monde attend, les entreprises sont encore sous perfusion. Une fois que tout cela va s'arrêter, qu'on sera déconfiné, que l'économie va repartir doucement, nous aurons bien sûr une catastrophe économique, cela ne fait aucun doute.

Vous avez mis en place un numéro d'urgence pour les entreprises du territoire. Comment fonctionne-t-il ?

La CCI est là. Appelez nous et ne restez pas seuls. Il y a un numéro unique 0805 296 000. Cette semaine, en une seule journée nous avons reçu plus de 2000 appels. On s'engage à réorienter le commerçant, le chef d'entreprise vers les aides qui lui sont le plus adaptées, à l'accompagner, à ne pas le laisser seul.