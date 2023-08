Saint-Étienne : les étudiants débourseront 2 250 euros en moyenne pour la rentrée scolaire

Pour la rentrée, les étudiants de Saint-Etienne sortent l'agenda, le cartable, et le chéquier. La FASEE , la Fédération des Associations de Saint-Etienne Etudiantes vient de faire les comptes. Un jeune qui entre en licence dans la ville stéphanoise devra débourser en moyenne 2 258, 35 euros. C'est 4.3% plus cher que l'année dernière.

Graphique réalisé par la FASEE. © Radio France - FASEE

En cause : l'augmentation de toutes les dépenses pour les étudiants. La nourriture ou le loyer tout au long de l'année mais surtout les frais d'inscription, les abonnements internet ou encore les fournitures, qui sont spécifiques au début d'année. Certains sont obligés de s'adapter à leurs dépens.

Morgane a 22 ans, elle fait des études de commerce. Elle est en alternance. Elle qui voulait vivre seule, a finalement dû se mettre en colocation avec 2 personnes qu'elle ne connaissait pas : "Ça réduit le loyer, les charges, les courses. Je suis passée à 300 € tout compris, alors qu'avant, ça me bouffait mon salaire de presque 800 euros", détaille la jeune alternante. Juste à côté, son ami Jordan s'estime un peu plus chanceux. Il vit encore chez sa mère. Pour autant, en BTS, à 22 ans, il doit quand même compter ce qu'il dépense : "Je réfléchis au coût du menu au restaurant, ou alors au bar quand il faut reprendre une bière. Au début du mois ça va mais quand à la fin on a le compte dans le négatif c'est un peu moins drôle donc on y réfléchit deux fois, oui", confie le jeune stéphanois.

Graphique réalisé par la FASEE. © Radio France - FASEE

Des blouses et du matériel spécifique non remboursés

Alors, comme beaucoup d'étudiants, Jordan a pris un petit boulot à côté. Il fait de l'intérim pour pouvoir épargner. En plus du loyer, des courses ou de l'essence, il faut aussi mettre la main au portefeuille pour les fournitures scolaires. Tiphaine David-Rogeat est la vice présidente étudiante de l'université Jean Monnet de Saint-Étienne : "Pour les étudiants infirmiers il y a les blouses et les gants qui ne sont pas toujours remboursés. Par exemple pour les scientifiques, il faut payer le kit de dissection et les marteaux de géologie. Pour ceux en droit, les livres du Code Civil ou autre,...", précise la vice présidente.

Selon la FASEE, chaque élève devra payer 151 € cette année pour s'équiper avant la rentrée. Maëlys Michard est la vice présidente de la Fédération : "C'est simple : déjà, on a tout ce qui va être frais de scolarité. Aujourd'hui, entrer en licence, c'est 170 €. À ça, on ajoute la complémentaire santé, les assurances de logement, les frais d'agence ainsi que le matériel pédagogique. Il y a aussi les frais de vie courante : le loyer ça sera en moyenne 368 €. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte dans ce coût de la rentrée. Aujourd'hui, notre réussite a réellement un prix.", conclut la jeune étudiante.

