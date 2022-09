Saint-Étienne : les Halles Mazerat fêtent leur premier anniversaire

Un an après leur ouverture, les Halles Mazerat font la fête, du 8 au 11 septembre, avec des animations musicales et gastronomiques dans l'ancien marché couvert de Saint-Étienne. Il faut dire que la société gestionnaire, Biltoki, est plus que satisfaite de la première année de son site stéphanoise, avec une fréquentation annuelle "entre 800.000 et un million de personnes", selon Bixente Alaman, co-fondateur de Biltoki. L'objectif au moment de l'ouverture en septembre 2021 était d'atteindre 800.000 clients en un an. "Les Stéphanois se sont vraiment approprié ce lieu, qu'ils connaissaient déjà, mais ils y passent du bon temps, ils y font leur achat", commente Bixente Alaman.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Saint-Étienne est vraiment une tête d'affiche pour nous - Bixente Alaman

Le co-fondateur de Biltoki promet de nouvelles enseignes dès les prochaines semaines, notamment pour remplacer le poissonnier, qui n'a apparemment pas trouvé sa clientèle. D'autres commerçant sont en difficultés au sein des halles stéphanoises. "Chaque année dans nos halles on a autour de 10% de rotation, pour diverses raisons, parfois parce que l'offre n'a pas trouvé sa clientèle, c'est comme tout commerce", commente Bixente Alaman.

Bixente Alaman, co-fondateur de Biltoki Copier

Biltoki prévoit d'ouvrir deux nouvelles halles en novembre, à Issy-les-Moulineaux et à Rouen, sur le même concept que les Halles Mazerat. "Ce qui est génial c'est que Saint-Étienne est vraiment une tête d'affiche, être dans les 50 lieux les plus inspirants au monde sur le commerce [selon un classement paru dans le magazine spécialisé LSA, ndlr] c'est une reconnaissance incroyable par nos pères et pour les consommateurs. Ça nous porte et ça assied notre crédibilité", assure Bixente Alaman.